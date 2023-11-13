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СК: убийца из Солнечногорска 29 лет скрывался, работая пастухом в КБР

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Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, совершил убийство в Солнечногорске 29 лет назад, после чего уехал в горы и долгие годы проработал там пастухом.
СК: убийца из Солнечногорска 29 лет скрывался, работая пастухом в КБР
  • Gettyimages.ru

Следователи СК уже предъявили 49-летнему жителю Кабардино-Балкарской Республики обвинение в убийстве.

«Долгие годы мужчина находился в розыске, поскольку у следствия имелись данные о его причастности к убийству жителя города Солнечногорска, которое произошло 7 сентября 1994 года в одной из квартир. Однако после совершенного преступления он уехал из московского региона и долгие годы жил в горной местности, работая пастухом», — сообщает Следственный комитет.

Причастность обвиняемого к убийству подтверждается результатами осмотра места его жительства в 1994 году.

Там следователи нашли вещи потерпевшего и узнали от свидетелей, что на вещах злоумышленника были капли крови.

Ранее полиция Новосибирска нашла и задержала мужчину по подозрению в преступлении 1999 года, когда в новогоднюю ночь была задушена женщина. Сыщики, изучавшие улики и место преступления, вышли на след подозреваемого спустя 24 года.

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