Специалист Сумкин рассказал, как обезопасить дачу на зимний сезон

Доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Сергей Сумкин рассказал, как обезопасить дачу на время зимнего сезона.

«Чем лучше видна ваша дача, тем она менее привлекательна для воров. Поэтому осенью не забудьте обрезать деревья и кусты как внутри участка, так и вокруг дома», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если рядом на зиму остаются соседи, то можно договориться, чтобы кто-то из них присмотрел за участком.

Также рекомендуется укрепить окна и двери дома, установить надёжную охранную систему и освещение с датчиками движения. Нежелательно хранить на даче ценности и документы.

Кроме того, Сумкин советует не распространять информацию о даче в соцсетях или открытых источниках.

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