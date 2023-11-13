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Специалист Сумкин рассказал, как обезопасить дачу на зимний сезон

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Доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Сергей Сумкин рассказал, как обезопасить дачу на время зимнего сезона.
Специалист Сумкин рассказал, как обезопасить дачу на зимний сезон
  • Gettyimages.ru

«Чем лучше видна ваша дача, тем она менее привлекательна для воров. Поэтому осенью не забудьте обрезать деревья и кусты как внутри участка, так и вокруг дома», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если рядом на зиму остаются соседи, то можно договориться, чтобы кто-то из них присмотрел за участком.

Также рекомендуется укрепить окна и двери дома, установить надёжную охранную систему и освещение с датчиками движения. Нежелательно хранить на даче ценности и документы.

Кроме того, Сумкин советует не распространять информацию о даче в соцсетях или открытых источниках.

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