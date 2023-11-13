Специалист Сумкин рассказал, как обезопасить дачу на зимний сезон
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«Чем лучше видна ваша дача, тем она менее привлекательна для воров. Поэтому осенью не забудьте обрезать деревья и кусты как внутри участка, так и вокруг дома», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, если рядом на зиму остаются соседи, то можно договориться, чтобы кто-то из них присмотрел за участком.
Также рекомендуется укрепить окна и двери дома, установить надёжную охранную систему и освещение с датчиками движения. Нежелательно хранить на даче ценности и документы.
Кроме того, Сумкин советует не распространять информацию о даче в соцсетях или открытых источниках.
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