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Специалист Коршунов рассказал, как подготовить дачу к зиме

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Менеджер по развитию DIY-сегмента «РОКВУЛ» Александр Коршунов рассказал, как подготовить загородный дом, прежде чем закрыть его на зиму.
Специалист Коршунов рассказал, как подготовить дачу к зиме
  • Gettyimages.ru
  • © Thanasis Zovoilis

Для сохранности труб необходимо перекрыть подачу воды и слить её остатки из системы водоснабжения, сообщил эксперт в беседе с РИАМО.

Подачу газа при наличии газопровода также нужно перекрыть. По словам Коршунова, следует выключить все электроприборы и электричество во избежание пожара. Кроме прочего, необходимо законсервировать на зиму септик.

При подготовке дома эксперт посоветовал убедиться, что окна закрыты герметично. Для лучшей герметичности можно использовать теплоизоляцию из каменной ваты, отметил Коршунов.

Все электроприборы, по словам специалиста, следует выключить из розеток, а холодильник разморозить, помыть, высушить и оставить дверцу приоткрытой.

Ранее депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как сэкономить электроэнергию на дачном участке.

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