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В Союзе дачников Подмосковья дали советы по экономии электроэнергии

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Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как сэкономить электроэнергию на дачном участке.
В Союзе дачников Подмосковья дали советы по экономии электроэнергии
  • Gettyimages.ru
  • © mumininan

«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений — умные лампы. Это просто способ сэкономить на электричестве, так как такая светодиодная лампа потребляет на 75% меньше энергии, а служит в несколько десятков раз дольше обычных ламп», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как считает Чаплин, в целом система умного дома может быть очень удобна для тех, кто живёт на даче круглый год.

«Можно даже настроить таймер, который будет переходить на режим энергосбережения в «час пик», когда электричество стоит дороже всего», — сказал он.

Кроме того, Чаплин рекомендовал покупать технику с энергопотреблением класса «А», использовать двухтарифные счётчики электроэнергии, а также не ставить холодильник рядом с источником тепла.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что для оплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги можно договориться об отсрочке платежа, реструктуризации или списании части долга.

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