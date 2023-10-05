В Союзе дачников Подмосковья дали советы по экономии электроэнергии

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как сэкономить электроэнергию на дачном участке.

«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений — умные лампы. Это просто способ сэкономить на электричестве, так как такая светодиодная лампа потребляет на 75% меньше энергии, а служит в несколько десятков раз дольше обычных ламп», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как считает Чаплин, в целом система умного дома может быть очень удобна для тех, кто живёт на даче круглый год.

«Можно даже настроить таймер, который будет переходить на режим энергосбережения в «час пик», когда электричество стоит дороже всего», — сказал он.

Кроме того, Чаплин рекомендовал покупать технику с энергопотреблением класса «А», использовать двухтарифные счётчики электроэнергии, а также не ставить холодильник рядом с источником тепла.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что для оплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги можно договориться об отсрочке платежа, реструктуризации или списании части долга.