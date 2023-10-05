В Союзе дачников Подмосковья дали советы по экономии электроэнергии
- Gettyimages.ru
- © mumininan
«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений — умные лампы. Это просто способ сэкономить на электричестве, так как такая светодиодная лампа потребляет на 75% меньше энергии, а служит в несколько десятков раз дольше обычных ламп», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
Как считает Чаплин, в целом система умного дома может быть очень удобна для тех, кто живёт на даче круглый год.
«Можно даже настроить таймер, который будет переходить на режим энергосбережения в «час пик», когда электричество стоит дороже всего», — сказал он.
Кроме того, Чаплин рекомендовал покупать технику с энергопотреблением класса «А», использовать двухтарифные счётчики электроэнергии, а также не ставить холодильник рядом с источником тепла.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что для оплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги можно договориться об отсрочке платежа, реструктуризации или списании части долга.