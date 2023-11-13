Новый завод по обращению с ТКО построят в Калининградской области до 2025 года

В Калининградской области планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью до 350 тыс. т. Сроки реализации проекта — до конца 2025 года.

Мусоросортировочный комплекс намерены возвести у посёлка Корнево Багратионовского муниципального округа, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Минприроды региона.

Вместе с комплексом будет создан также полигон для размещения ТКО, в том числе отходов, непригодных для утилизации.

Строительство завода производится в рамках концессионного соглашения между областью и ООО «Сибинвестстрой».

Объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Ранее сообщалось, что на территории Березниковского городского округа в Пермском крае построили новый комплекс обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО).