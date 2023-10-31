В Пермском крае построили новый комплекс обработки ТКО

На территории Березниковского городского округа в Пермском крае построили новый комплекс обработки твёрдых коммунальных отходов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В 2024 году работа по созданию мощностей на территории Пермского края будет продолжена. Развитие инфраструктуры ТКО направлено на повышение качества жизни и экологического благополучия жителей края», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Со своей стороны, заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов отметил, что с запуском нового комплекса суммарная мощность объектов обработки ТКО, введённых в рамках федерального проекта в Пермском крае, достигла 345 тыс. т в год.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области в Рыбинском и Ростовском районах построят два мусоросортировочных комплекса мощностью 100 тыс. т. Российский экологический оператор вложит в проект 440 млн рублей.