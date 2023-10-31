В Пермском крае построили новый комплекс обработки ТКО
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В 2024 году работа по созданию мощностей на территории Пермского края будет продолжена. Развитие инфраструктуры ТКО направлено на повышение качества жизни и экологического благополучия жителей края», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Со своей стороны, заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов отметил, что с запуском нового комплекса суммарная мощность объектов обработки ТКО, введённых в рамках федерального проекта в Пермском крае, достигла 345 тыс. т в год.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области в Рыбинском и Ростовском районах построят два мусоросортировочных комплекса мощностью 100 тыс. т. Российский экологический оператор вложит в проект 440 млн рублей.