Косметолог Герлиани посоветовала менять наволочку не реже одного раза в две недели

Врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины DMC Роза Герлиани дала советы по уходу за кожей.

«Рекомендуется регулярно менять наволочку — не реже чем раз в две недели», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, негативно влияют на кожу смена косметики, курение и сухой воздух.

Герлиани также посоветовала закрывать лицо при использовании лаков для волос или сухих шампуней.

«Последняя вредная привычка — сахар. Сахар способствует раннему старению кожи, поскольку «‎кристаллизует»‎ волокна коллагена и эластина. Они должны быть пластичными и упругими, чтобы не образовывались морщины и контуры лица оставались чёткими», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.