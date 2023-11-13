RT в Telegram
Подпишись

Косметолог Герлиани посоветовала менять наволочку не реже одного раза в две недели

Короткая ссылка
Врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины DMC Роза Герлиани дала советы по уходу за кожей.

«Рекомендуется регулярно менять наволочку — не реже чем раз в две недели», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, негативно влияют на кожу смена косметики, курение и сухой воздух.

Герлиани также посоветовала закрывать лицо при использовании лаков для волос или сухих шампуней.

«Последняя вредная привычка — сахар. Сахар способствует раннему старению кожи, поскольку «‎кристаллизует»‎ волокна коллагена и эластина. Они должны быть пластичными и упругими, чтобы не образовывались морщины и контуры лица оставались чёткими», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить