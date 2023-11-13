Косметолог Герлиани посоветовала менять наволочку не реже одного раза в две недели
«Рекомендуется регулярно менять наволочку — не реже чем раз в две недели», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, негативно влияют на кожу смена косметики, курение и сухой воздух.
Герлиани также посоветовала закрывать лицо при использовании лаков для волос или сухих шампуней.
«Последняя вредная привычка — сахар. Сахар способствует раннему старению кожи, поскольку «кристаллизует» волокна коллагена и эластина. Они должны быть пластичными и упругими, чтобы не образовывались морщины и контуры лица оставались чёткими», — добавила эксперт.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.