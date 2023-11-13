В ХМАО нашли тело пропавшего 27 октября пенсионера

В Ханты-Мансийском автономном округе нашли тело пенсионера, пропавшего 27 октября. Мужчина погиб, его обнаружили в лесу за одним из участков СОТ «Кедр».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Следователем проводится работа, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. Для установления причины и давности смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Карпинске Свердловской области из карьера выловили скелетированный труп мужчины, который пропал два года назад.