В ХМАО нашли тело пропавшего 27 октября пенсионера
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
«Следователем проводится работа, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. Для установления причины и давности смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Карпинске Свердловской области из карьера выловили скелетированный труп мужчины, который пропал два года назад.