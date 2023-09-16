В Свердловской области нашли тело мужчины, которого искали два года

В Карпинске Свердловской области из карьера выловили скелетированный труп мужчины, который пропал два года назад.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря полицейского главка региона Валерия Горелых.

«По одежде он предварительно опознан как без вести пропавший в июле 2021 года житель Карпинска, 1981 года рождения», — говорится в сообщении.

Утверждается, что признаков криминальной смерти не было обнаружено.

Отмечается, что будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения давности и точной причины смерти.

Ранее Следственный комитет Свердловской области сообщил, что в лесу в Каменске-Уральском было обнаружено тело 16-летней девушки. Сотрудники провели осмотр места происшествия, а труп отправили на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.