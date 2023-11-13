В Москве собрали 1,2 млн тонн вторсырья по итогам трёх кварталов

В Москве около 1,2 млн т вторсырья выделили и отправили на переработку во время сортировки в период с января по сентябрь этого года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до её старта в Москве выделяли всего 450 тыс. т вторсырья в год», — уточнил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, почти 1,5 млн т вторсырья собрали по итогам 2022-го, что стало рекордом.

Программу раздельного сбора мусора реализуют в Москве в течение трёх лет.

Ранее сообщалось, что в Москве в ноябре 2023 года пройдёт свыше 160 эколого-просветительских мероприятий. Более 90 из них проведут в экоцентрах, ещё 70 — на свежем воздухе.