В Москве собрали 1,2 млн тонн вторсырья по итогам трёх кварталов
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до её старта в Москве выделяли всего 450 тыс. т вторсырья в год», — уточнил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
По его словам, почти 1,5 млн т вторсырья собрали по итогам 2022-го, что стало рекордом.
Программу раздельного сбора мусора реализуют в Москве в течение трёх лет.
Ранее сообщалось, что в Москве в ноябре 2023 года пройдёт свыше 160 эколого-просветительских мероприятий. Более 90 из них проведут в экоцентрах, ещё 70 — на свежем воздухе.