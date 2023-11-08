В Москве проведут более 160 эколого-просветительских мероприятий в ноябре

В Москве в ноябре 2023 года состоится свыше 160 эколого-просветительских мероприятий. Более 90 из них проведут в экоцентрах, ещё 70 — на свежем воздухе.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В экоцентрах, лесопарках и природно-исторических парках Москвы посетители познакомятся с биоразнообразием города, представителями животного мира, редкими и краснокнижными видами. Также гости узнают о полезных экопривычках, особенностях переработки вторсырья и его влиянии на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что на Елагином острове в Санкт-Петербурге разместили метеостанцию, которая будет мониторить чистоту воздуха.