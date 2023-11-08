RT в Telegram
Подпишись

В Москве проведут более 160 эколого-просветительских мероприятий в ноябре

Короткая ссылка
В Москве в ноябре 2023 года состоится свыше 160 эколого-просветительских мероприятий. Более 90 из них проведут в экоцентрах, ещё 70 — на свежем воздухе.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В экоцентрах, лесопарках и природно-исторических парках Москвы посетители познакомятся с биоразнообразием города, представителями животного мира, редкими и краснокнижными видами. Также гости узнают о полезных экопривычках, особенностях переработки вторсырья и его влиянии на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что на Елагином острове в Санкт-Петербурге разместили метеостанцию, которая будет мониторить чистоту воздуха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить