В Москве проведут более 160 эколого-просветительских мероприятий в ноябре
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В экоцентрах, лесопарках и природно-исторических парках Москвы посетители познакомятся с биоразнообразием города, представителями животного мира, редкими и краснокнижными видами. Также гости узнают о полезных экопривычках, особенностях переработки вторсырья и его влиянии на окружающую среду.
Ранее сообщалось, что на Елагином острове в Санкт-Петербурге разместили метеостанцию, которая будет мониторить чистоту воздуха.