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Врач Соломатин посоветовал проветривать помещения до четырёх раз в день

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Доктор медицинских наук доцент Александр Соломатин рассказал, как правильно проветривать помещение в холодную погоду.
Врач Соломатин посоветовал проветривать помещения до четырёх раз в день
  • Gettyimages.ru

Проветривать комнату надо обязательно утром и перед сном, заявил в беседе с РИАМО Соломатин.

По мнению специалиста, окно следует открывать полностью и впускать воздух в течение 10—15 минут или до состояния комфорта, когда появилось ощущение свежести, но при этом не холодно.

«Проветривать помещение следует два — четыре раза в день. В общем, по потребности. Если же в помещении находится больной, то чаще — частота проветриваний увеличивается в полтора — два, а длительность уменьшается», — отметил Соломатин.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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