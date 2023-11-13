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Медведев заявил, что России удалось не допустить отъезда учёных на фоне санкций

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России удалось не допустить массового отъезда учёных, несмотря на санкции, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что России удалось не допустить отъезда учёных на фоне санкций
  • Gettyimages.ru

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих учёных, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Медведева, за этой сферой нужно внимательно следить и принимать при необходимости оперативные решения.

Ранее правительство России упростило систему аттестации для соискателей степени кандидата наук.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учёными и специалистами в космической отрасли заявил, что власти займутся увеличением зарплат в космической сфере.

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