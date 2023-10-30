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Кабмин упростил систему аттестации для соискателей степени кандидата наук

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Правительство России упростило систему аттестации для соискателей степени кандидата наук.
Кабмин упростил систему аттестации для соискателей степени кандидата наук
  • РИА Новости

«Соискатели учёной степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

26 октября президент России Владимир Путин провёл встречу с молодыми учёными и специалистами космической отрасли.

Путин в ходе встречи с молодыми учёными и специалистами в космической отрасли заявил, что власти займутся увеличением зарплат в космической сфере.

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