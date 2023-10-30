Кабмин упростил систему аттестации для соискателей степени кандидата наук
- РИА Новости
«Соискатели учёной степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
26 октября президент России Владимир Путин провёл встречу с молодыми учёными и специалистами космической отрасли.
Путин в ходе встречи с молодыми учёными и специалистами в космической отрасли заявил, что власти займутся увеличением зарплат в космической сфере.