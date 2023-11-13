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«Ростелеком»: линия связи Кингисепп — Калининград восстановлена досрочно

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Подводная линия связи «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда восстановлена досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
«Ростелеком»: линия связи Кингисепп — Калининград восстановлена досрочно
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что работы завершены в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии.

«Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объёме»,  — говорится в заявлении.

Ранее в «Ростелекоме» сообщили, что повреждение кабеля связи в Финском заливе не отразилось на оказании услуг пользователям.

Компания сообщила, что связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме.

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