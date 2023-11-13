«Ростелеком»: линия связи Кингисепп — Калининград восстановлена досрочно

Подводная линия связи «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда восстановлена досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Отмечается, что работы завершены в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии.

«Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объёме», — говорится в заявлении.

Ранее в «Ростелекоме» сообщили, что повреждение кабеля связи в Финском заливе не отразилось на оказании услуг пользователям.

Компания сообщила, что связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме.