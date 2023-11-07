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«Ростелеком» подтвердил повреждение кабеля связи в Финском заливе

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Повреждение кабеля связи в Финском заливе не отразилось на оказании услуг пользователям, заявил «Ростелеком». Компания сообщила, что связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме.
«Ростелеком» подтвердил повреждение кабеля связи в Финском заливе
  • РИА Новости

«Авария на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области», — сказали ТАСС в компании.

Передача данных проводится по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи.

Как ранее сообщил финский телеканал Yle, российский телекоммуникационный кабель «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград, получил повреждения на дне Финского залива.

Сейчас там работает судно «Спасатель Карев», а сопровождает его корабль береговой охраны Финляндии.

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