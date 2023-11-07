«Ростелеком» подтвердил повреждение кабеля связи в Финском заливе
- РИА Новости
«Авария на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области», — сказали ТАСС в компании.
Передача данных проводится по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи.
Как ранее сообщил финский телеканал Yle, российский телекоммуникационный кабель «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград, получил повреждения на дне Финского залива.
Сейчас там работает судно «Спасатель Карев», а сопровождает его корабль береговой охраны Финляндии.