«Ростелеком» подтвердил повреждение кабеля связи в Финском заливе

Повреждение кабеля связи в Финском заливе не отразилось на оказании услуг пользователям, заявил «Ростелеком». Компания сообщила, что связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме.

«Авария на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области», — сказали ТАСС в компании.

Передача данных проводится по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи.

Как ранее сообщил финский телеканал Yle, российский телекоммуникационный кабель «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград, получил повреждения на дне Финского залива.

Сейчас там работает судно «Спасатель Карев», а сопровождает его корабль береговой охраны Финляндии.