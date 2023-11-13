Два человека погибли при столкновении трёх автомобилей под Липецком

Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Задонском районе Липецкой области. Об этом сообщили в УМВД по Липецкой области.

РИА Новости

По данным правоохранителей, авария произошла примерно в 07:30 мск вблизи села Казино на 260-м км автодороги Орёл — Тамбов. Столкнулось три автомобиля: пассажирская и грузовая «газели» и легковой автомобиль Lada Largus. «В результате аварии два человека погибли. Это мужчины 1976 и 1982 годов рождения, в момент происшествия находившиеся в пассажирской «газели», под управлением водителя 1975 года рождения», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что в Свердловской области водитель «газели» насмерть сбил пенсионерку.