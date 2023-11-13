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Два человека погибли при столкновении трёх автомобилей под Липецком

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Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Задонском районе Липецкой области. Об этом сообщили в УМВД по Липецкой области.
Два человека погибли при столкновении трёх автомобилей под Липецком
  • РИА Новости

По данным правоохранителей, авария произошла примерно в 07:30 мск вблизи села Казино на 260-м км автодороги Орёл — Тамбов.

Столкнулось три автомобиля: пассажирская и грузовая «газели» и легковой автомобиль Lada Largus.

«В результате аварии два человека погибли. Это мужчины 1976 и 1982 годов рождения, в момент происшествия находившиеся в пассажирской «газели», под управлением водителя 1975 года рождения», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области водитель «газели» насмерть сбил пенсионерку.

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