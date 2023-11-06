В Свердловской области водитель «Газели» насмерть сбил пенсионерку

В Первоуральске (Свердловская область) утром 6 ноября на проспекте Космонавтов водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил 77-летнюю женщину.

«Мужчина 2001 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-172413, после осуществления разгрузки продуктов питания в торговый павильон, при движении задним ходом по тротуару допустил наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения», — сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.

В результате женщина получила травмы, от которых позднее скончался в больнице.

Стаж водителя составляет менее одного года.

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