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В Свердловской области водитель «Газели» насмерть сбил пенсионерку

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В Первоуральске (Свердловская область) утром 6 ноября на проспекте Космонавтов водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил 77-летнюю женщину.
В Свердловской области водитель «Газели» насмерть сбил пенсионерку
  • РИА Новости

«Мужчина 2001 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-172413, после осуществления разгрузки продуктов питания в торговый павильон, при движении задним ходом по тротуару допустил наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения», — сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.

В результате женщина получила травмы, от которых позднее скончался в больнице.

Стаж водителя составляет менее одного года.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройке жилого дома по улице Азина.

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