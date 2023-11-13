«Открой#Моспром» проводит четвёртую викторину о фабриках и заводах Москвы

Проект «Открой#Моспром» провёл три онлайн-викторины о промышленных предприятиях города в текущем году. Их участниками на сайте проекта стали 6000 человек.

Об этом пишет сайт kp.ru.

«Заключительная, четвёртая в этом году викторина пройдёт с 13 по 17 ноября. В этот раз для участников подготовили десять тематических вопросов о фабриках и заводах города», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Результаты онлайн-игры можно будет узнать 20 ноября на сайте «Открой#Моспром». Победители получат призы от столичных производителей.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась фотовыставка «Московская промышленность глазами детей».