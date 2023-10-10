В столице открылась выставка «Московская промышленность глазами детей»

В Москве на Страстном бульваре открылась фотовыставка «Московская промышленность глазами детей».

Об этом сообщает телеканал «360».

«В выставке приняли участие свыше 20 московских промпредприятий, дети разных возрастов подготовили более 100 рисунков и показали, какой разнообразной может быть индустриальная Москва», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Также он отметил, что этот проект покажет, как видят современную московскую промышленность дети, чьи родители работают на городских фабриках и заводах.

Фотовыставка «Московская промышленность глазами детей» проводится в рамках проекта «Открой#Моспром» и будет открыта для посещения до 31 октября.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве начала работать выставка о столичной фармацевтике.