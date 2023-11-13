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Собянин рассказал о ходе строительства нового корпуса ДГКБ святого Владимира

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.
Собянин рассказал о ходе строительства нового корпуса ДГКБ святого Владимира
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Корпус рассчитан на 570 коек. Организуем здесь свою вертолётную площадку — она позволит оперативно принимать экстренных пациентов», — уточнил Собянин.

По словам мэра, стационар оснастят самым современным медицинским оборудованием в количестве 1,5 тыс. единиц, оборудуют более десяти операционных, в том числе гибридную, где будут делать внутрисосудистые операции с возможностью 3D-визуализации.

В текущий момент готовность комплекса составляет 44%.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

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