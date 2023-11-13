В Москве начали готовить к зиме автобусы и электробусы

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные автобусы и электробусы стали готовить к зимнему периоду.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил чиновник, на маршруты выпустили дополнительно 120 машин, чтобы сократить время ожидания транспорта на остановках.

В ходе работ подготавливаются снегоуборочная техника и противогололёдные реагенты. Водителей инструктируют в области безопасного вождения в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в составе московского вокзала «Лианозово» построят конечную автобусную станцию.