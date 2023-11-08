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В составе московского вокзала «Лианозово» построят конечную автобусную станцию

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В рамках реализации проекта московского вокзала «Лианозово» построят конечную автобусную станцию на Дубнинской улице в Северном административном округе.
В составе московского вокзала «Лианозово» построят конечную автобусную станцию
  • РИА Новости

Об этом в беседе с НСН проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он рассказал, что проект городского вокзала «Лианозово» реализуется в несколько этапов на территории районов Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово.

«Третий этап строительства технологической части предполагает формирование новой отстойно-разворотной площадки совокупной площадью свыше 4 тыс. кв. м... Также будет построено здание конечной станции», — отметил Бочкарёв.

Ранее руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что в Северо-Восточном округе расселили по реновации два ветхих дома и более 100 семей получили новое жильё.

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