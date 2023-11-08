В составе московского вокзала «Лианозово» построят конечную автобусную станцию
- РИА Новости
Об этом в беседе с НСН проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Он рассказал, что проект городского вокзала «Лианозово» реализуется в несколько этапов на территории районов Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово.
«Третий этап строительства технологической части предполагает формирование новой отстойно-разворотной площадки совокупной площадью свыше 4 тыс. кв. м... Также будет построено здание конечной станции», — отметил Бочкарёв.
Ранее руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что в Северо-Восточном округе расселили по реновации два ветхих дома и более 100 семей получили новое жильё.