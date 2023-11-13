Путин встретится с представителями избирательных округов России 15 ноября

Встреча президента России Владимира Путина с представителями избирательных округов состоится 15 ноября. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля в ходе общения с журналистами, в этот день будет отмечаться 30-летие современной избирательной системы России. К этому событию и будет приурочена встреча.

«Вот как раз эта встреча тогда и состоится», — заявил Песков.

Ранее стало известно о выставке в Москве, которая открылась по случаю 30-летнего юбилея избирательной системы России. Она разместилась на Никитском бульваре.