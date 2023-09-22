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В Москве открылась выставка по случаю 30-летия избирательной системы

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В Москве на Никитском бульваре открылась выставка по случаю 30-летия избирательной системы. Выставка организована Центральной избирательной комиссией России и информационным агентством ТАСС.

На стендах представлено 29 снимков ТАСС, а также несколько фотографий из архива Центризбиркома.

Экспозиция охватывает в том числе выборы в 1990-х годах и совсем недавние избирательные кампании, такие как выборы президента России в 2018 году.

При этом отдельной частью выставки являются снимки на тему голосования в пик пандемии COVID-19.

Стенды первыми осмотрели глава ЦИК Элла Памфилова и гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках и современные технологии внедряются параллельно традиционным.

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