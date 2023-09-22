В Москве открылась выставка по случаю 30-летия избирательной системы
На стендах представлено 29 снимков ТАСС, а также несколько фотографий из архива Центризбиркома.
Экспозиция охватывает в том числе выборы в 1990-х годах и совсем недавние избирательные кампании, такие как выборы президента России в 2018 году.
При этом отдельной частью выставки являются снимки на тему голосования в пик пандемии COVID-19.
Стенды первыми осмотрели глава ЦИК Элла Памфилова и гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.
Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках и современные технологии внедряются параллельно традиционным.