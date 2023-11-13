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Автоэксперт Кравченко: в случае ДТП с владельцем поддельного ОСАГО надо судиться

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Судебный автоэксперт Центра финансовой экспертизы Роскачества Семён Кравченко рассказал, что в случае ДТП с владельцем транспортного средства, у которого полис ОСАГО является поддельным, возмещения ущерба можно добиться через суд.
Автоэксперт Кравченко: в случае ДТП с владельцем поддельного ОСАГО надо судиться
  • РИА Новости

«После суда виновника ждёт возмещение стоимости ремонта, причём как в добровольном, если виновник готов всё возместить, так и в принудительном порядке», — поделился Кравченко в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт посоветовал автовладельцам при покупке полиса ОСАГО прибегать к помощи сайта Российского союза автостраховщиков, где можно проверить номер страхового полиса, его статус, подлинность и правильность указанных данных. Также на портале присутствует калькулятор, с помощью которого можно узнать цену полиса.

Кроме того, при покупке полиса через страхового агента следует зайти на сайт страховой компании и проверить данные сотрудника, добавил Кравченко.

Ранее сообщалось, что Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ОСАГО будет исключено из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.

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