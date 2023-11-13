Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама

«Роскачество – Халяль» выдал Фонду Росконгресс первый в России сертификат на проведение мероприятий по стандартам халяль.

Соответствующий документ был внесён в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации. Международная сертификация Росконгресса поможет проводить выставки и форумы для гостей-мусульман в России.

«Сертификат Роскачества, полученный Фондом Росконгресс, является серьёзным документом, фиксирующим нормы халяль, которые планируется и в дальнейшем использовать в рамках подготовки и проведения крупнейших конгрессно-выставочных событий в России», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Помимо этого, Росконгресс теперь может проводить форумы в странах с преимущественно мусульманским населением. Там такой документ необходим для осуществления деятельности.

Ранее сообщалось, что халяльный сертификат выдали на серийный выпуск шоколада «Алёнка».