Участники акции «Спасибо, родная» на выставке «Россия» получили первые призы

Участники акции «Спасибо, родная», которая проводится в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, получили первые призы.

Народный артист России Олег Газманов лично пригласил победителей на концерт «Родники.Дети».

В рамках акции, которая проводится с самого начала выставки «Россия», участникам предлагается поблагодарить страну за достижения, впечатления, соотечественников и многое другое, что позволяет чувствовать Россию настоящим домом. Для этого необходимо опубликовать в социальных сетях пост с выставки «Россия» с хештегом #спасибородная.

Авторам самых ярких публикаций в соцсетях дарят приглашение на встречу со знаменитостью либо билет на концерт.

Акция будет проходить до конца выставки. На следующей неделе объявят следующих победителей, отметили организаторы.

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.

В выставке участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.