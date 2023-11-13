Глава Белгородской области назвал фейком сообщение о попытке захода ДРГ в регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о заходе украинских диверсантов на территорию региона прошлой ночью не соответствует действительности.

Во время проведения оперативного заседания он обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачёву с вопросом, было ли неспокойно на границе Шебекина. Ноздрачёв ответил отрицательно.

«То есть ещё одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», — цитирует Гладкова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер.