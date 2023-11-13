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Глава Белгородской области назвал фейком сообщение о попытке захода ДРГ в регион

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о заходе украинских диверсантов на территорию региона прошлой ночью не соответствует действительности.
Глава Белгородской области назвал фейком сообщение о попытке захода ДРГ в регион
  • РИА Новости

Во время проведения оперативного заседания он обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачёву с вопросом, было ли неспокойно на границе Шебекина. Ноздрачёв ответил отрицательно.

«То есть ещё одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», — цитирует Гладкова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер.

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