Глава Белгородской области назвал фейком сообщение о попытке захода ДРГ в регион
- РИА Новости
Во время проведения оперативного заседания он обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачёву с вопросом, было ли неспокойно на границе Шебекина. Ноздрачёв ответил отрицательно.
«То есть ещё одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», — цитирует Гладкова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер.