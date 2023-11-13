Онлайн-продажи валенок в России выросли на 43%
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу государственной системы маркировки «Честный знак».
Отмечается, что всего за указанный период было произведено более 670 тыс. валенок.
В тройку лидеров по производству валенок в этом году вошли Ярославская и Нижегородская области, Республика Татарстан.
Отмечается также, что при росте онлайн-продаж в 2023 году на розничные каналы приходится 86% реализации товара.
Ранее новое исследование показало, что россияне по большей части совершают покупки как онлайн, так и офлайн, сочетая оба этих способа.