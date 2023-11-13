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Онлайн-продажи валенок в России выросли на 43%

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В России за январь — сентябрь 2023 года онлайн-продажи валенок выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Онлайн-продажи валенок в России выросли на 43%
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу государственной системы маркировки «Честный знак».

Отмечается, что всего за указанный период было произведено более 670 тыс. валенок.

В тройку лидеров по производству валенок в этом году вошли Ярославская и Нижегородская области, Республика Татарстан.

Отмечается также, что при росте онлайн-продаж в 2023 году на розничные каналы приходится 86% реализации товара.

Ранее новое исследование показало, что россияне по большей части совершают покупки как онлайн, так и офлайн, сочетая оба этих способа.

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