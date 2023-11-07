Россияне рассказали о предпочтительных способах приобретения товаров

Новое исследование показало, что россияне по большей части совершают покупки как онлайн, так и офлайн, сочетая оба этих способа. Также отечественные покупатели используют интернет-магазины, маркетплейсы и мобильные приложения.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование Aquarelle Research и Яндекс Рекламы.

Четверть потребителей, принявших участие в опросе, покупают только онлайн хотя бы одну категорию товаров, около половины (46%) используют и онлайн-, и оффлайн-каналы для приобретения товаров из одной и той же категории, а 29% совершают покупки исключительно оффлайн.

Так, 42% опрошенных приобретают продукты питания только оффлайн, тогда как одежду, бытовую технику и электронику больше покупают онлайн. 32% респондентов предпочитают интернет-магазины производителей или ретейлеров.

В среднем 45% покупателей использовали мобильные устройства на стадии оформления или оплаты товара. Так, например, делают 55% покупателей одежды, обуви или аксессуаров и 52% покупателей бытовой техники.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время 11.11.