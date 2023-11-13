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Психолог Дербенёва посоветовала родителям учить детей доброте личным примером

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Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва по случаю Всемирного дня доброты, который отмечается 13 ноября, рассказала, что учить ребёнка доброте нужно на личном примере.
Психолог Дербенёва посоветовала родителям учить детей доброте личным примером
  • Gettyimages.ru

С раннего детства ребёнку нужно прививать понятие о нормах социально приемлемого поведения: объяснять, что нужно здороваться, благодарить, вежливо общаться и просить о чём-то, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Ребёнок также должен понимать, что нужно проявлять уважение к окружающим людям и их труду. Без личного примера не обойтись, отметила Дербенёва.

«Чтобы показать ребёнку, что значит быть добрым к окружающим, отличным вариантом станет поход к приболевшей бабушке, подкормка птиц, уход за животными, общение с сестрой или братом, сортировка мусора, участие в благотворительности и так далее», — добавила специалист.

Ранее руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в разговоре с газетой «Известия» рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.

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