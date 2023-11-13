Психолог Дербенёва посоветовала родителям учить детей доброте личным примером

Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва по случаю Всемирного дня доброты, который отмечается 13 ноября, рассказала, что учить ребёнка доброте нужно на личном примере.

С раннего детства ребёнку нужно прививать понятие о нормах социально приемлемого поведения: объяснять, что нужно здороваться, благодарить, вежливо общаться и просить о чём-то, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Ребёнок также должен понимать, что нужно проявлять уважение к окружающим людям и их труду. Без личного примера не обойтись, отметила Дербенёва.

«Чтобы показать ребёнку, что значит быть добрым к окружающим, отличным вариантом станет поход к приболевшей бабушке, подкормка птиц, уход за животными, общение с сестрой или братом, сортировка мусора, участие в благотворительности и так далее», — добавила специалист.

Ранее руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в разговоре с газетой «Известия» рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.