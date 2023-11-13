В Челябинской области рассказали о нехватке дворников и автомойщиков
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.
Так, на одну вакансию дворника приходится всего 0,4 резюме, автомойщика и повара — по 0,8 резюме.
Также, по данным сервиса, сложно в регионе с врачами, автомеханиками и ветеринарами: на одну вакансию приходится по 0,9 резюме.
Аналитики уточнили, что по данным специальностям область испытывает кадровый голод, поскольку в среднем количество резюме должно соотноситься с числом вакансий как один к четырём.
Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.