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В Челябинской области рассказали о нехватке дворников и автомойщиков

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В Челябинской области назвали самые дефицитные профессии начала ноября. Выяснилось, что в регионе не хватает дворников, автомойщиков и поваров.
В Челябинской области рассказали о нехватке дворников и автомойщиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

Так, на одну вакансию дворника приходится всего 0,4 резюме, автомойщика и повара — по 0,8 резюме.

Также, по данным сервиса, сложно в регионе с врачами, автомеханиками и ветеринарами: на одну вакансию приходится по 0,9 резюме.

Аналитики уточнили, что по данным специальностям область испытывает кадровый голод, поскольку в среднем количество резюме должно соотноситься с числом вакансий как один к четырём.

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.

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