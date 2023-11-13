Пользователи «Электронного дома» передали показания счётчиков 590 тысяч раз

В Москве пользователи платформы «Электронный дом» передали показания счётчиков более 590 тыс. раз. За это им было начислено 8,5 млн баллов с 1 сентября 2021 года.

РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24». В настоящее время к сервису подключены жители 99% многоквартирных домов столицы. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо добавить код плательщика, номера лицевого счёта и приборов учёта воды и электроэнергии в разделе «Мои адреса». Баллы будут начисляться за каждую квартиру, указанную в профиле пользователя. Ранее сообщалось, что в Москве ежедневно выполняется более 400 заявок, отправленных жителями через платформу «Электронный дом».