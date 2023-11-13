RT в Telegram
Подпишись

Пользователи «Электронного дома» передали показания счётчиков 590 тысяч раз

Короткая ссылка
В Москве пользователи платформы «Электронный дом» передали показания счётчиков более 590 тыс. раз. За это им было начислено 8,5 млн баллов с 1 сентября 2021 года.
Пользователи «Электронного дома» передали показания счётчиков 590 тысяч раз
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В настоящее время к сервису подключены жители 99% многоквартирных домов столицы.

Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо добавить код плательщика, номера лицевого счёта и приборов учёта воды и электроэнергии в разделе «Мои адреса».

Баллы будут начисляться за каждую квартиру, указанную в профиле пользователя.

Ранее сообщалось, что в Москве ежедневно выполняется более 400 заявок, отправленных жителями через платформу «Электронный дом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить