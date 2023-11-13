Пользователи «Электронного дома» передали показания счётчиков 590 тысяч раз
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В настоящее время к сервису подключены жители 99% многоквартирных домов столицы.
Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо добавить код плательщика, номера лицевого счёта и приборов учёта воды и электроэнергии в разделе «Мои адреса».
Баллы будут начисляться за каждую квартиру, указанную в профиле пользователя.
Ранее сообщалось, что в Москве ежедневно выполняется более 400 заявок, отправленных жителями через платформу «Электронный дом».