В России спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек вырос в начале ноября
- РИА Новости
Об этом пишет Life.ru со ссылкой на сервис «Авито Услуги».
В начале ноября активнее всего аниматоров искали жители Москвы (+98%), Сочи (+97%), Волгограда (+73%) и Екатеринбурга (+69%). Общее число таких запросов по стране выросло на 55%.
Также количество объявлений от актёров и творческих коллективов в первой половине ноября выросло в стране почти на треть (+27%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цены на такие услуги начинаются от 1,5 тыс. рублей, при этом услуги студентов театральных вузов и начинающих актёров стоят дешевле, чем коллег с опытом. Самые высокие цены на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Москве (в среднем от 2,7 тыс. рублей), Владивостоке (от 2,5 тыс. рублей) и Сочи (от 2,2 тыс. рублей).
Ранее главный редактор ПСЖР — журнала о путешествиях от «Авиасейлс» — Виталий Волк в беседе с газетой «Известия» рассказал, что Сочи и Санкт-Петербург являются одними из самых востребованных мест для путешествий с детьми в период зимних каникул.