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Собянин рассказал о мерах содействия приёмным семьям в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин во Всемирный день сирот рассказал, что власти столицы всесторонне поддерживают приёмные семьи.
Собянин рассказал о мерах содействия приёмным семьям в Москве
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.  

В городе действуют более 40 школ приёмных родителей, 33 службы сопровождения замещающих семей, а для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, функционирует 12 центров содействия семейному воспитанию.

Также в столичных семейных центрах можно получить психологическую и правовую консультацию, записать подростка в клуб, на тренинги и мастер-классы.

Кроме того, семьи получают ежемесячные выплаты на детей, оставшихся без попечения родителей, в размере от 20,8 до 34,7 тыс. рублей.

На данный момент свыше 94% столичных сирот, 17 400 детей, живут в семьях. Только за этот год в семью устроили 760 детей, в том числе с особенностями развития, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обеспечили жильём 900 детей-сирот с января 2023 года.

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