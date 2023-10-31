В Подмосковье обеспечили жильём 900 детей-сирот с января 2023 года

В Московской области обеспечили жильём около 900 детей-сирот с января 2023 года.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«В нашем понимании забота означает не просто выдавать ключи в порядке очерёдности, но и быть в диалоге с ребятами, прислушиваться к их запросам. Сертификаты оказались востребованы, поскольку дают возможность приобрести понравившуюся квартиру в любом уголке Подмосковья», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, это жильё сразу оформляется в собственность.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области рассказали о мерах поддержки детей-сирот в 2024 году. Им выдадут именные сертификаты на сумму более 3 млрд рублей.