Специалист Дайнеко рассказала о действиях в случае обнаружения чужой банковской карты

Эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила, что при обнаружении чужой банковской карты на улице необходимо позвонить в банк на горячую линию и сообщить её номер, фамилию и имя держателя.

«Банк заблокирует карту и сам свяжется со своим клиентом», — сказала Дайнеко в беседе с «Российской газетой».

Если карта обнаружена, к примеру, в кафе, театре, деловом центре или фитнес-клубе, то нужно сообщить о находке администратору или на пост охраны либо самостоятельно позвонить в банк.

Как пояснила эксперт, искать держателя карты бессмысленно, поскольку после потери «пластика» она считается скомпрометированной.

«Важно помнить, что чужая банковская карта не подарок судьбы, поэтому нельзя использовать её для оплаты покупок. Использование чужого «пластика» квалифицируется уголовным законодательством как хищение средств с банковского счёта и расценивается как кража», — добавила она.

Ранее финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьёв сообщил, что в связи с поднятием ключевой ставки ЦБ до 15% с ноября в России вырастут ставки по вкладам и кредитам.