Аналитик Соловьёв: банки ужесточают кредитную политику на фоне роста ставки ЦБ

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьёв сообщил, что в связи с поднятием ключевой ставки ЦБ до 15% с ноября в России вырастут ставки по вкладам и кредитам.

Последние же могут стать недоступны для целого ряда физических и юридических лиц, констатировал эксперт в беседе с Life.ru.

«Это коснётся тех, кому обслуживание кредита будет обходиться дороже 40% их дохода», — отметил Соловьёв.

Также аналитик обратил внимание, что отказ в выдаче ипотеки уже получили около 30% обратившихся в банки за последние два месяца, при этом получившие ранее одобрение кредита. Банки снижают и размеры одобряемых сумм, увеличивая при этом сумму первоначального взноса.

Ранее одобренные условия сохранялись в течение трёх месяцев, теперь же это время сократилось, резюмировал эксперт.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в период с января по сентябрь текущего года в Москве оформили ипотек на 582,7 млрд рублей, или 19,6% от льготных ипотечных договоров, оформленных по всей России.