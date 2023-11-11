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Застрявшие на границе туристы из России покинули Китай

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Застрявшие из-за проблем с перевозкой на границе российские туристы начали покидать Китай.

«Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Каникурган — Хэйхэ», — говорится в сообщении генконсульства России в Харбине.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщали, что застрявших в КНР россиян вернут домой на автобусах.

7 ноября застрявшие из-за снегопада в китайском городе Мишань туристы вернулись в Россию.

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