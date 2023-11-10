«Известия»: застрявших в КНР россиян вернут домой на автобусах
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Первый рейс для вывоза россиян назначен на 05:00 мск.
Старший помощник Восточно-Сибирского транспортного прокурора Анна Галкина заверила, что туристы будут перевезены на четырёх автобусах, которые выделены Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Как ранее сообщили в МИД России, генконсульство в Харбине знает о ситуации с застрявшими на пункте пропуска «Хэйхэ» россиянами. Их могут доставить домой самолётами или через другие погранпереходы.