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В ЛНР попытались сжечь документы о взаимодействии полиции Украины с ФБР

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Неизвестные в Северодонецке попытались уничтожить документы, подтверждающие взаимодействие украинской полиции с ФБР США.

«Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели», — заявил РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР.

Среди документов фигурировали списки сотрудников украинской полиции, которые принимали участие с представителями ФБР в учениях на территории Украины и за границей.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США сообщал, что ФБР работало вместе со Службой безопасности Украины по вопросу удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях.

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