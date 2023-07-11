CNN: ФБР работала вместе с СБУ над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США работало вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) по вопросу удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США.

Советник судебного комитета сообщил телеканалу, что комитет намерен использовать доклад, чтобы заявить, что ФБР неправомерно вмешивалась в свободу слова.

«Доклад содержит обвинения в адрес ФБР в связи с ненадлежащей проверкой аккаунтов в соцсетях, которые одно из главных разведывательных ведомств Украины, СБУ, пометило как распространяющие российскую дезинформацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ отправляла списки таких аккаунтов ФБР, а бюро, в свою очередь, передавало списки соцсетям.

В январе СБУ сообщила о нейтрализации межрегиональной сети лиц, которые вели пророссийскую деятельность в интернете.