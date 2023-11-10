«Известия»: два человека пострадали при давке за билетами на «Щелкунчик»

Два человека пострадали в результате давки, которая возникла в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре в Москве.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, причиной давки стала информация о том, что билетов в наличии меньше, чем людей в очереди. После этого толпа устремилась к кассам вперёд и двух девушек придавили.

Уточняется, что в итоге девушкам не понадобилась помощь медиков.

Ранее в метро Токио в давке пострадали три человека. Причиной ЧП стал мужчина, который провозил нож, завёрнутый в полотенце: в какой-то момент свёрток раскрылся и колющий инструмент стал виден пассажирам, что вызвало панику.