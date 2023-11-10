Инфекционист Жемчугов посоветовал сделать прививку от гриппа до конца ноября

Доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что прививку от гриппа лучше всего сделать до конца ноября.

«Если человек отправился на вакцинацию впервые, то на формирование иммунитета у него уйдёт три недели», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По словам Жемчугова, тем, кто вакцинируется каждый год, можно сделать это снова, чтобы усилить иммунитет.

«Однако эта прививка не защищает от иных инфекций, например от ОРВИ», — добавил эксперт.

Ранее профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» отметил, что грипп наблюдается в России ежегодно, а штаммы COVID-19 в настоящее время менее патогенны.