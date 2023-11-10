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Автоюрист Радько прокомментировал идею разрешить полиции вскрывать авто для спасения животных

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Адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько высказался о предложении разрешить полицейским вскрывать машину для спасения животных.
Автоюрист Радько прокомментировал идею разрешить полиции вскрывать авто для спасения животных
  • Gettyimages.ru
  • © Vera Aksionava

«Идея концептуально правильная. Мы видим истории, когда люди оставляют в машинах не только детей, но и животных, а их как-то нужно спасать. Другое дело, что нужно думать не только о спасении животных, но и об интересах автовладельцев», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если предоставлять право для спасения животных, то нужны и другие нормы, например, обязывающие полицию обеспечить сохранность машины до прибытия владельца.

«Нужно подумать, как быть, если владелец не может прибыть на место, если он уехал куда-то и так далее, чтобы не оставлять машину на вечный срок открытой и в то же время не ставить около неё вечный пост для охраны», — добавил Радько.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов направил в правительство законопроект, позволяющий полицейским вскрывать автомобили для спасения животных. Копии проекта федерального закона и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

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