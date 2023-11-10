Спасатели нашли капитана экипажа самолёта Ан-2, пропавшего на Чукотке

Спасатели нашли капитана экипажа самолёта Ан-2, который ранее пропал на Чукотке. После аварии он отправился искать место для установления связи.

«11 ноября в 00:20 поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжёлое», — сообщает МЧС.

Ранее самолёт Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Позднее самолёт был найден, все люди живы. Пострадавших повезут в артель Шахтёрский, а утром, если позволит погода, организуют санитарный рейс.