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Спасатели нашли капитана экипажа самолёта Ан-2, пропавшего на Чукотке

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Спасатели нашли капитана экипажа самолёта Ан-2, который ранее пропал на Чукотке. После аварии он отправился искать место для установления связи.
Спасатели нашли капитана экипажа самолёта Ан-2, пропавшего на Чукотке
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolas Tolstoï

«11 ноября в 00:20 поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжёлое», — сообщает МЧС.

Ранее самолёт Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Позднее самолёт был найден, все люди живы. Пострадавших повезут в артель Шахтёрский, а утром, если позволит погода, организуют санитарный рейс.

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