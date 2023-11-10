Спасатели нашли капитана экипажа самолёта Ан-2, пропавшего на Чукотке
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«11 ноября в 00:20 поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжёлое», — сообщает МЧС.
Ранее самолёт Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.
Позднее самолёт был найден, все люди живы. Пострадавших повезут в артель Шахтёрский, а утром, если позволит погода, организуют санитарный рейс.