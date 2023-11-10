Губернатор Тульской области Дюмин поздравил полицейских с праздником
Текст опубликован на официальном портале правительства региона, передаёт Тульская служба новостей.
«На вас возложена высокая ответственность за безопасность наших жителей, соблюдение законности и порядка на территории Тульской области», — сказано в тексте обращения.
Дюмин также выразил благодарность правоохранителям за «верность долгу, самоотдачу и профессионализм».
Отдельную благодарность губернатор адресовал ветеранам органов внутренних дел — наставникам молодёжи.
Ранее, по сообщениям RIA56, губернатор Оренбургской области Денис Паслер в День сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается 10 ноября, поздравил полицейских.