Губернатор Тульской области Дюмин поздравил полицейских с праздником

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником в пятницу, 10 ноября.

Текст опубликован на официальном портале правительства региона, передаёт Тульская служба новостей.

«На вас возложена высокая ответственность за безопасность наших жителей, соблюдение законности и порядка на территории Тульской области», — сказано в тексте обращения.

Дюмин также выразил благодарность правоохранителям за «верность долгу, самоотдачу и профессионализм».

Отдельную благодарность губернатор адресовал ветеранам органов внутренних дел — наставникам молодёжи.

Ранее, по сообщениям RIA56, губернатор Оренбургской области Денис Паслер в День сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается 10 ноября, поздравил полицейских.