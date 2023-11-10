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Fit Service: средний срок службы автомобиля в России составил 27 лет

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Средний срок эксплуатации автомобиля в России достиг 27 лет. Об этом говорится в исследовании автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.
Fit Service: средний срок службы автомобиля в России составил 27 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Средний срок активной эксплуатации автомобилей в стране растёт. В 2023 году машины в среднем «живут» 27 лет», — приводит Газета.Ru заявление.

Отмечается, что в период с 2019 по 2021 год этот показатель составлял 24 года.

Ранее стало известно, что в России в июле — октябре 2023 года продажи премиальных автомобилей с пробегом до трёх лет выросли на 91,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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