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Продажи подержанных премиальных авто в России выросли на 91,2%

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Новое исследование показало, что в России в июле — октябре 2023 года продажи премиальных автомобилей с пробегом до трёх лет выросли на 91,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Продажи подержанных премиальных авто в России выросли на 91,2%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Авто».

Лидером продаж среди премиальных авто с пробегом в III квартале 2023 года стал BMW X5 — 5,14% от общих продаж. Средняя стоимость этой модели — 8 550 000 рублей.

Далее в списке идут Lexus RX (4,53%, 6,6 млн рублей), BMW X7 (3,97%, 12,5 млн), BMW Series (3,8%, 4,7 млн рублей), Mercedes-Benz E-класса (3,75%, 4,7 млн рублей).

Ранее сообщалось, что продажи подержанных иномарок в Челябинске выросли на 10%.

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